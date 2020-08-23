Возможные цены и даты выхода PlayStation 5 на разных рынках названы

В сети появились подробности о сроках выхода игровой консоли нового поколения в разных странах.

В Сети оказалось изображение, предположительно из документов компании, в котором указаны основные для компании рынки, и сроки выхода на них консоли.

Также раскрыта и стоимость PlayStation 5. Судя по опубликованным данным, японский рынок станет первым в мире, где появится игровая приставка.

На рынке США, Европы и некоторых других странах продажи запланированы на 20 ноября. Стоимость самой доступной консоли составит 400 евро для Европы и 400 долларов для Америки.

При этом вариант с оптическим приводом обойдется на 100 евро и 100 долларов дороже соответственно.

Что касается аксессуаров, то самым дорогим из них будет беспроводная гарнитура Pulse 3D, которая в Европе получит самый высокий ценник в сравнении с другими рынками.

Игру Spider-Man: Miles Morales предложат для Европы и США по одинаковой стоимости.