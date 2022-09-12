Возможности камеры смартфона Huawei Mate 50 Pro показали во время съёмки Луны

Huawei решила продемонстрировать возможности камеры Huawei Mate 50 Pro. Китайский производитель решил провести демонстрацию снимками Луны, но это оказалось не очень эффективно.

В комментариях к посту пользователи начали выкладывать фото Луны, сделанные на смартфоны Huawei Mate 40 Pro, Mate 20 Pro и Huawei nova 7.

Оказалось, что камерофон Huawei Mate 50 Pro не смог продемонстрировать выдающиеся изменения в сравнении с прошлыми моделями серии.

Стоит отметить, что Huawei Mate 50 Pro стал первым смартфоном с обработкой изображения XMAGE — это собственная технология компании, которая появилась после прекращения сотрудничества китайского производителя с Leica.