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Возможности камеры смартфона Huawei Mate 50 Pro показали во время съёмки Луны

Автор На чтение 1 мин Просмотров 104 Опубликовано

Huawei решила продемонстрировать возможности камеры Huawei Mate 50 Pro. Китайский производитель решил провести демонстрацию снимками Луны, но это оказалось не очень эффективно.
В комментариях к посту пользователи начали выкладывать фото Луны, сделанные на смартфоны Huawei Mate 40 Pro, Mate 20 Pro и Huawei nova 7.

Оказалось, что камерофон Huawei Mate 50 Pro не смог продемонстрировать выдающиеся изменения в сравнении с прошлыми моделями серии.

Стоит отметить, что Huawei Mate 50 Pro стал первым смартфоном с обработкой изображения XMAGE — это собственная технология компании, которая появилась после прекращения сотрудничества китайского производителя с Leica.

Возможности камеры смартфона Huawei Mate 50 Pro показали во время съёмки Луны

Возможности камеры смартфона Huawei Mate 50 Pro показали во время съёмки Луны

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