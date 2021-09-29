Huawei Mate 50 Pro получит чипсет 4G Snapdragon 898

В прошлом году США хотели закрутить гайки с Huawei. Понимая , что Китай не является самодостаточным , когда речь идет о чипах, США изменили правила экспорта, предотвращающие литейные с использованием американской технологии для создания полупроводниковых приборов с судоходства раскройно краями чипов Huawei. Это включает в себя чипы 5G, разработанные собственным подразделением HiSilicon Huawei.

Сокращение запасов микросхем Huawei и глобальная нехватка микросхем привели к серьезным задержкам для производителя. Вместо того чтобы запустить свою флагманскую серию P50, ориентированную на фотографию, в начале года, как это традиционно делалось, P50 и P50 Pro не были представлены до июля. Последний был только что выпущен, а первый, как сообщается, поступит в продажу в Китае завтра.

В то время как обе модели P50 будут работать на текущем топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888, из-за экспортных ограничений США кремний не будет поддерживать подключение 5G. Таким образом Huawei работает над изменением экспортных правил США.

Как заявил ранее в этом месяце нынешний председатель Huawei Гуо Пин: «В настоящее время самая большая трудность для нас — это бизнес мобильных телефонов. Как мы все знаем, чипы для мобильных телефонов требуют передовых технологий, поскольку они маленькие и имеют низкое энергопотребление. Huawei может разработать свой собственный чип, но никто не может изготовить его для нас. Вот где мы застряли».

Остается самый технологичный телефон Huawei года — флагманская серия Mate 50. Обычно выпускаемая в течение четвертого квартала года линейка Mate 50, как ожидается, будет выпущена в следующем году, хотя ходили слухи о ее представлении в следующем месяце . Типстер Digital Chat Station распространил сообщение на Weibo (через NotebookCheck ), в котором говорилось, что Huawei тестирует флагманский чип Qualcomm следующего поколения, Snapdragon 898 SoC, для телефона, который, вероятно, будет Mate 50 Pro.

Хотя типстер не называет Mate 50 Pro по имени, в посте он упоминается как флагманский телефон, ориентированный на бизнес, который в значительной степени подводит итог серии, поскольку он традиционно обладает новейшими функциями и лучшими характеристиками, доступными на Huawei. устройство.

По слухам, чипсет Snapdragon 898 будет использоваться в американских вариантах грядущей линейки Samsung Galaxy S22 (хотя и не в том случае, если Verizon добьется своего). Чип предположительно будет построен Samsung Foundry с использованием 4-нм техпроцесса.

Опять же, поскольку США не позволяют литейным предприятиям, использующим американские технологии, поставлять передовые чипы Huawei, вариант чипов Snapdragon 898, используемый в Mate 50 и Mate 50 Pro, не будет поддерживать 5G. Digital Chat Station отмечает, что, хотя версия Snapdragon 898, поддерживающая 5G, имеет номер модели SM8450, номер модели, используемый Huawei для тестирования с Mate 50 Pro, — SM8425.

Собственные чипы Kirin 9000 от Huawei были произведены TSMC с использованием 5-нанометрового техпроцесса. Прошлогодняя линейка Mate 40 была оснащена этим чипом, который поддерживает 5G. Но как только вступил в силу запрет США, у Huawei, как сообщается, не хватило инвентаря Kirin 9000 для использования с P50 Pro. В это трудно поверить, учитывая нынешние ограничения, но до изменения правил экспорта в США Huawei была вторым по величине клиентом TSMC после Apple .

По слухам, линия Mate 50 предлагает пользователям возможность отправлять и получать тексты через спутниковую систему Beidou. Телефон может быть запущен с предустановленной последней версией собственной HarmonyOS от Huawei. Считается, что HarmonyOS 2.1 включает функцию, обеспечивающую плавное соединение между устройствами Huawei, использующими один и тот же идентификатор Huawei.

Например, предположим, что вы играете в видеоигру на своем Mate 50 Pro и хотите закончить игру на своем планшете MatePad. HarmonyOS 2.1 позволит пользователю начать игру на планшете в той же точке, где он находился на телефоне. Более того, пользователю даже не придется устанавливать игру на свой MatePad.