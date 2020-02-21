Возможности камеры Samsung Galaxy S20 Ultra не перестают удивлять

Возможности камеры Samsung Galaxy S20 Ultra не перестают удивлять21.02.2020 14:50
Samsung Galaxy S20 Ultra это самый продвинутый смартфон флагманской линейки, в котором установили 108 мп камеру, а такой пока нет ни в одном другом устройстве.
Помимо этого аппарат получит 100-кратный зум, который после демонстрации поражает своими возможностями.
Редактор издания The Unlockr Девид Коген показал, что может зум корейского смартфона.
В сети были опубликованы снимки, сделанные с разной степенью приближения.
Первый выполнен в 0.5x, второй снимок — 1x, далее последовало приближение 5x, а после него на 10x, 30x и 100x.
Samsung Galaxy S20 Ultra и другие смартфоны серии в России вчера стали доступны для предзаказа. В продажу смартфоны поступят 13 марта.
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