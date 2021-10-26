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Возможности iOS 15.1: все новое в iOS 15.1

Возможности iOS 15.1: все новое в iOS 15.1
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Содержание
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  2. Захват видео ProRes (iPhone 13 Pro)
  3. Автоматическое переключение макросов (iPhone 13 Pro)
  4. Аудио без потерь и Dolby Atmos с пространственным звуком для HomePod
  5. Карты вакцины в приложении Wallet
  6. Домашнее приложение
  7. Ярлыки
  8. Алгоритмы батареи iPhone 12
  9. iPad Live Text
  10. Исправление ошибок

Сегодня Apple выпустила iOS 15.1, первое крупное обновление операционной системы iOS 15 , выпущенное в сентябре. В iOS 15.1 представлены новые функции, которые были отложены с iOS 15, а также улучшена камера для пользователей iPhone 13 Pro.

В этом руководстве освещено все, что было добавлено в обновлении iOS 15.1.

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SharePlay — это функция, интегрированная в приложение FaceTime , которая позволяет людям делать больше вместе виртуально с помощью «FaceTime». Есть встроенные возможности для прослушивания музыки с другими людьми с совместным доступом к плейлисту и просмотра ТВ и фильмов с синхронизацией.

Функция FaaceTime SharePlay iPhone Green
Также есть компонент SharePlay для демонстрации экрана, позволяющий делиться тем, что находится на вашем iPhoneiPad или Mac с кем-то еще, — функция, которая отлично подходит для группового планирования или помощи в устранении неполадок устройства.

SharePlay должен был быть представлен как часть первоначального обновления iOS 15, но Apple пришлось отложить его, потому что оно содержало ошибки и не было готово к выпуску.

Захват видео ProRes (iPhone 13 Pro)

Когда были выпущены модели «iPhone 13 Pro», Apple пообещала, что в обновлении появится опция высококачественного видео ProRes, и она появилась в iOS 15.1.

настройки
ProRes — это профессиональный формат видеозаписи, используемый создателями телешоу, рекламы и фильмов, и этот формат обеспечивает более высокую точность цветопередачи и меньшее сжатие. Поддержка ProRes позволяет владельцам iPhone 13 Pro и Pro Max снимать, редактировать и публиковать видео профессионального качества со своих устройств.

Вы можете включить ProRes, перейдя в раздел «Камера» в приложении «Настройки» и нажав «Форматы». Оттуда включите «Apple ProRes».

Захват видео ProRes ограничен 30 кадрами в секунду при разрешении 1080p на устройствах со 128 ГБ памяти, но устройства с большей емкостью могут записывать в формате 4K. Apple утверждает, что минутное 10-битное видео HDR ProRes занимает 1,7 ГБ места при записи в режиме HD или 6 ГБ в режиме 4K.

Автоматическое переключение макросов (iPhone 13 Pro)

Для макросъемки модели «iPhone 13 Pro» переключаются на сверхширокоугольный объектив, когда камера «iPhone» приближается к объекту, что некоторым людям не нравится, потому что может быть сложно сделать снимок, когда линзы камеры меняются обратно и вперед.

настройки
В обновлении iOS 15.1 добавлен новый переключатель для отключения автоматического макроса, и когда он отключен, приложение камеры не будет автоматически переключаться на сверхширокоугольную камеру для макросъемки и видео.

Авто-макрос можно отключить в разделе «Камера» в приложении «Настройки», прокрутив вниз и отключив параметр «Авто-макрос».

Аудио без потерь и Dolby Atmos с пространственным звуком для HomePod

В сочетании с программным обеспечением HomePod 15.1 iOS 15.1 обеспечивает качество без потерь и Dolby Atmos Spatial Audio для HomePod и HomePod mini .

HomePodandMini особенность зеленого цвета
Аудио без потерь и Dolby Atmos можно включить через приложение Home. Откройте «Домашние настройки», нажмите на свой профиль, а затем в разделе «Медиа» нажмите на Apple Music . Оттуда включите Lossless Audio и Dolby Atmos.

Карты вакцины в приложении Wallet

Пользователи «iPhone», добавившие свои записи о вакцинации против COVID-19 в приложение «Здоровье» на «iPhone», теперь могут использовать эти записи для создания карты вакцинации в приложении «Кошелек» . Карту вакцинации Apple Wallet можно показать предприятиям, заведениям, ресторанам и т. Д., Которым требуются вакцины для входа.

карта вакцины ios 15 1
Любая запись о вакцинации, доступная в спецификации SMART Health Cards, может быть добавлена ​​в приложение Health и перенесена в Wallet.

Калифорния, Луизиана, Нью-Йорк, Вирджиния, Гавайи и некоторые округа Мэриленд поддерживают Smart Health Cards, как и Walmart, Sam’s Club и CVS Health. Таким образом, те, кто находится в определенных поддерживаемых штатах, должны иметь возможность искать свою информацию в государственных базах данных, но те, кто был вакцинирован через такие компании, как Walmart и CVS, также могут добавлять свою информацию в приложения Health и Wallet, потому что это одна и та же система.

Домашнее приложение

Существуют новые триггеры автоматизации, которые могут быть созданы на основе датчиков с поддержкой HomeKit, которые определяют влажность, качество воздуха или уровень освещенности.

Ярлыки

Ярлыки включают новые действия для наложения текста на изображения или GIF-файлы, а также есть новые игры Siri.

Алгоритмы батареи iPhone 12

Для моделей iPhone 12 есть обновленные алгоритмы работы с аккумулятором, которые позволяют лучше оценивать емкость аккумулятора с течением времени.

iPad Live Text

На «iPad» обновление добавляет перечисленные выше функции и поддержку Live Text в приложении «Камера». С помощью Live Text камера может обнаруживать текст, телефонные номера, адреса и многое другое с функцией, доступной на iPad с чипом A12 Bionic или более поздней версии. Live Text уже был доступен на «iPhone».

Исправление ошибок

Обновление включает в себя несколько исправлений ошибок, связанных с хранением фотографий, приложением Погода, приложением Wallet, Wi-Fi и т. Д.

  • Приложение «Фотографии» может неправильно сообщать о переполнении хранилища при импорте фотографий и видео
  • Приложение «Погода» может не отображать текущую температуру для «Мое местоположение» и может неправильно отображать цвета анимированного фона
  • Воспроизведение звука из приложения может приостанавливаться при блокировке экрана
  • Кошелек может неожиданно выйти при использовании VoiceOver с несколькими проходами
  • доступные сети Wi-Fi могут не обнаруживаться
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