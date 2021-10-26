Возможности iOS 15.1: все новое в iOS 15.1

Сегодня Apple выпустила iOS 15.1, первое крупное обновление операционной системы iOS 15 , выпущенное в сентябре. В iOS 15.1 представлены новые функции, которые были отложены с iOS 15, а также улучшена камера для пользователей iPhone 13 Pro.

В этом руководстве освещено все, что было добавлено в обновлении iOS 15.1.

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SharePlay — это функция, интегрированная в приложение FaceTime , которая позволяет людям делать больше вместе виртуально с помощью «FaceTime». Есть встроенные возможности для прослушивания музыки с другими людьми с совместным доступом к плейлисту и просмотра ТВ и фильмов с синхронизацией.



Также есть компонент SharePlay для демонстрации экрана, позволяющий делиться тем, что находится на вашем iPhone, iPad или Mac с кем-то еще, — функция, которая отлично подходит для группового планирования или помощи в устранении неполадок устройства.

SharePlay должен был быть представлен как часть первоначального обновления iOS 15, но Apple пришлось отложить его, потому что оно содержало ошибки и не было готово к выпуску.

Захват видео ProRes (iPhone 13 Pro)

Когда были выпущены модели «iPhone 13 Pro», Apple пообещала, что в обновлении появится опция высококачественного видео ProRes, и она появилась в iOS 15.1.



ProRes — это профессиональный формат видеозаписи, используемый создателями телешоу, рекламы и фильмов, и этот формат обеспечивает более высокую точность цветопередачи и меньшее сжатие. Поддержка ProRes позволяет владельцам iPhone 13 Pro и Pro Max снимать, редактировать и публиковать видео профессионального качества со своих устройств.

Вы можете включить ProRes, перейдя в раздел «Камера» в приложении «Настройки» и нажав «Форматы». Оттуда включите «Apple ProRes».

Захват видео ProRes ограничен 30 кадрами в секунду при разрешении 1080p на устройствах со 128 ГБ памяти, но устройства с большей емкостью могут записывать в формате 4K. Apple утверждает, что минутное 10-битное видео HDR ProRes занимает 1,7 ГБ места при записи в режиме HD или 6 ГБ в режиме 4K.

Автоматическое переключение макросов (iPhone 13 Pro)

Для макросъемки модели «iPhone 13 Pro» переключаются на сверхширокоугольный объектив, когда камера «iPhone» приближается к объекту, что некоторым людям не нравится, потому что может быть сложно сделать снимок, когда линзы камеры меняются обратно и вперед.



В обновлении iOS 15.1 добавлен новый переключатель для отключения автоматического макроса, и когда он отключен, приложение камеры не будет автоматически переключаться на сверхширокоугольную камеру для макросъемки и видео.

Авто-макрос можно отключить в разделе «Камера» в приложении «Настройки», прокрутив вниз и отключив параметр «Авто-макрос».

Аудио без потерь и Dolby Atmos с пространственным звуком для HomePod

В сочетании с программным обеспечением HomePod 15.1 iOS 15.1 обеспечивает качество без потерь и Dolby Atmos Spatial Audio для HomePod и HomePod mini .



Аудио без потерь и Dolby Atmos можно включить через приложение Home. Откройте «Домашние настройки», нажмите на свой профиль, а затем в разделе «Медиа» нажмите на Apple Music . Оттуда включите Lossless Audio и Dolby Atmos.

Карты вакцины в приложении Wallet

Пользователи «iPhone», добавившие свои записи о вакцинации против COVID-19 в приложение «Здоровье» на «iPhone», теперь могут использовать эти записи для создания карты вакцинации в приложении «Кошелек» . Карту вакцинации Apple Wallet можно показать предприятиям, заведениям, ресторанам и т. Д., Которым требуются вакцины для входа.



Любая запись о вакцинации, доступная в спецификации SMART Health Cards, может быть добавлена ​​в приложение Health и перенесена в Wallet.

Калифорния, Луизиана, Нью-Йорк, Вирджиния, Гавайи и некоторые округа Мэриленд поддерживают Smart Health Cards, как и Walmart, Sam’s Club и CVS Health. Таким образом, те, кто находится в определенных поддерживаемых штатах, должны иметь возможность искать свою информацию в государственных базах данных, но те, кто был вакцинирован через такие компании, как Walmart и CVS, также могут добавлять свою информацию в приложения Health и Wallet, потому что это одна и та же система.

Домашнее приложение

Существуют новые триггеры автоматизации, которые могут быть созданы на основе датчиков с поддержкой HomeKit, которые определяют влажность, качество воздуха или уровень освещенности.

Ярлыки

Ярлыки включают новые действия для наложения текста на изображения или GIF-файлы, а также есть новые игры Siri.

Алгоритмы батареи iPhone 12

Для моделей iPhone 12 есть обновленные алгоритмы работы с аккумулятором, которые позволяют лучше оценивать емкость аккумулятора с течением времени.

iPad Live Text

На «iPad» обновление добавляет перечисленные выше функции и поддержку Live Text в приложении «Камера». С помощью Live Text камера может обнаруживать текст, телефонные номера, адреса и многое другое с функцией, доступной на iPad с чипом A12 Bionic или более поздней версии. Live Text уже был доступен на «iPhone».

Исправление ошибок

Обновление включает в себя несколько исправлений ошибок, связанных с хранением фотографий, приложением Погода, приложением Wallet, Wi-Fi и т. Д.