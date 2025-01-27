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Внешний магнитный аккумулятор Xiaomi с Qi2 на 6000 мАч вышел за пределы КНР по цене 44,99 евро

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Компания Xiaomi представила новый магнитный внешний аккумулятор Magnetic Power Bank ёмкостью 6000 мАч, который теперь доступен в европейских странах, включая Великобританию и Италию. Этот аксессуар поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi2 и проводную зарядку через USB-C.

Внешний магнитный аккумулятор Xiaomi с Qi2 на 6000 мАч вышел за пределы КНР по цене 44,99 евро

Аккумулятор был анонсирован на глобальном сайте Xiaomi в июле прошлого года и сейчас поступил в продажу в интернет-магазинах в Европе. Он может заряжать устройства мощностью до 15 Вт по беспроводной технологии и подключается к iPhone 12 и более новым моделям с помощью магнитного поля. Xiaomi утверждает, что аккумулятор сможет зарядить iPhone 15 на 15% всего за 10 минут.

Кроме того, аккумулятор заряжается через USB-C с мощностью 20 Вт, поддерживает сквозную зарядку и может выдавать до 18 Вт при зарядке других устройств. Однако одновременная проводная и беспроводная зарядка ограничена 10 Вт.

Внешний магнитный аккумулятор Xiaomi с Qi2 на 6000 мАч вышел за пределы КНР по цене 44,99 евро

Аккумулятор также оснащён складной подставкой, позволяющей использовать его как держатель для телефона. Корпус имеет размеры 104,8 x 68 x 15,1 мм. Цена нового аккумулятора составляет 39,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 44,99 евро в Италии.

Внешний магнитный аккумулятор Xiaomi с Qi2 на 6000 мАч вышел за пределы КНР по цене 44,99 евро

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