Xiaomi запустила полноценные продажи внешней батареи Magnetic Power Bank 2 с поддержкой Qi2

В Китае началась реализация нового аксессуара от Xiaomi — беспроводного power bank с поддержкой зарядки Qi2 и названием Xiaomi Magnetic Power Bank 2, который ранее предлагался только через краудфандинговую платформу Xiaomi.

Цена аксессуара составляет 229 юаней или около 2,9 тыс. рублей, что на 10 юаней выше. Он уже доступен для приобретения во всех официальных онлайн-магазинах по всей территории Китая.

Покупатели могут выбрать между двумя вариантами цвета: фарфорово-белым и прозрачно-небесно-голубым.

Xiaomi Magnetic Power Bank 2 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и имеет компактные размеры — 104,8x68x15,1 мм. Он обладает стильным кожаным отделением.

Аккумуляторный блок поддерживает беспроводную мощность до 15 Вт для устройств, совместимых с Qi2. В настоящее время этот стандарт используют только смартфоны линейки iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15.

Устройство оснащено одним портом USB Type-C, который поддерживает мощность до 18 Вт и вход до ~ 20 Вт.

Кроме того, Power Bank имеет встроенную подставку и шнурок, что позволяет использовать его как подставку для беспроводной зарядки и удобно носить с собой. Важно отметить, что он также совместим с официальными чехлами MagSafe.

На данный момент Xiaomi Magnetic Power Bank 2 предназначен только для пользователей iPhone.