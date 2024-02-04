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Xiaomi запустила полноценные продажи внешней батареи Magnetic Power Bank 2 с поддержкой Qi2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

В Китае началась реализация нового аксессуара от Xiaomi — беспроводного power bank с поддержкой зарядки Qi2 и названием Xiaomi Magnetic Power Bank 2, который ранее предлагался только через краудфандинговую платформу Xiaomi.

Xiaomi запустила полноценные продажи внешней батареи Magnetic Power Bank 2 с поддержкой Qi2

Цена аксессуара составляет 229 юаней или около 2,9 тыс. рублей, что на 10 юаней выше. Он уже доступен для приобретения во всех официальных онлайн-магазинах по всей территории Китая.

Покупатели могут выбрать между двумя вариантами цвета: фарфорово-белым и прозрачно-небесно-голубым.

Xiaomi Magnetic Power Bank 2 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и имеет компактные размеры — 104,8x68x15,1 мм. Он обладает стильным кожаным отделением.

Аккумуляторный блок поддерживает беспроводную мощность до 15 Вт для устройств, совместимых с Qi2. В настоящее время этот стандарт используют только смартфоны линейки iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15.

Устройство оснащено одним портом USB Type-C, который поддерживает мощность до 18 Вт и вход до ~ 20 Вт.

Кроме того, Power Bank имеет встроенную подставку и шнурок, что позволяет использовать его как подставку для беспроводной зарядки и удобно носить с собой. Важно отметить, что он также совместим с официальными чехлами MagSafe.

На данный момент Xiaomi Magnetic Power Bank 2 предназначен только для пользователей iPhone.

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