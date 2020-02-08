Вместе с флагманом Mi 10 Xiaomi представит новый роутер

Вместе с флагманом Mi 10 Xiaomi представит новый роутер08.02.2020 15:17
Xiaomi скоро представит свои юбилейные флагманские смартфоны — Mi 10, но помимо них на онлайн-презентации покажут флагманский роутер.
О новом сетевом оборудовании сообщил инсайдер под ником Digital Chat Station.
В социальной сети Weibo он написал, что будет выпушен маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.
Роутер не только получит новый стандарт, но также будет оснащен передовым «железом» обеспечивающим стабильное покрытие и стабильное соединение.
Смартфоны Xiaomi Mi 10 тоже получат поддержку стандарта Wi-Fi 6, а также аппараты серии будут оснащены новым типом оперативной памяти и экраном-водопадом.
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