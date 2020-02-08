Вместе с флагманом Mi 10 Xiaomi представит новый роутер

Xiaomi скоро представит свои юбилейные флагманские смартфоны — Mi 10, но помимо них на онлайн-презентации покажут флагманский роутер.

О новом сетевом оборудовании сообщил инсайдер под ником Digital Chat Station.

В социальной сети Weibo он написал, что будет выпушен маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.

Роутер не только получит новый стандарт, но также будет оснащен передовым «железом» обеспечивающим стабильное покрытие и стабильное соединение.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 тоже получат поддержку стандарта Wi-Fi 6, а также аппараты серии будут оснащены новым типом оперативной памяти и экраном-водопадом.