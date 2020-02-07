Стали известны все цены на Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.47 EUR/RUB: 69.63 BTC/USD: 9795.94

8 марта : суббота

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Стали известны все цены на Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

07.02.2020 21:47

Инсайдеры рассказали о стоимости новых смартфонов, которые предложат в нескольких конфигурациях с разным объёмом памяти.
Так, стали известны все цены на Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Ранее публиковали ценники модели и оказалось, что они окажутся выше, чем ожидалось.

На этот раз источники сообщили, что самый доступный Xiaomi Mi 10 будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ и за нее компания попросит 500 долларов.

Версия 8/259 ГБ обойдется в 529 долларов, а самый дорогой вариант базовой модели оценят в 579 долларов и в ней уде будет 12 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Что касается старшей версии смартфона, то ее предложат также в трех конфигурациях. Начальная версия Xiaomi Mi 10 Pro получит ценник в 579 долларов и в ней окажется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Вариант 8/256 обойдется в 615 долларов, а с 12/256 Гб – в 658 долларов. Что касается Xiaomi Mi 10 Pro в исполнении 12/512 ГБ, то предполагается, что это будет спецверсия и ее ценник составит 700 долларов.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги