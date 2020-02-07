Инсайдеры рассказали о стоимости новых смартфонов, которые предложат в нескольких конфигурациях с разным объёмом памяти.

Так, стали известны все цены на Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Ранее публиковали ценники модели и оказалось, что они окажутся выше, чем ожидалось.

На этот раз источники сообщили, что самый доступный Xiaomi Mi 10 будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ и за нее компания попросит 500 долларов.

Версия 8/259 ГБ обойдется в 529 долларов, а самый дорогой вариант базовой модели оценят в 579 долларов и в ней уде будет 12 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Что касается старшей версии смартфона, то ее предложат также в трех конфигурациях. Начальная версия Xiaomi Mi 10 Pro получит ценник в 579 долларов и в ней окажется 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Вариант 8/256 обойдется в 615 долларов, а с 12/256 Гб – в 658 долларов. Что касается Xiaomi Mi 10 Pro в исполнении 12/512 ГБ, то предполагается, что это будет спецверсия и ее ценник составит 700 долларов.