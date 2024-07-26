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Владельцам придется дорого платить за ремонт складных Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Xiaomi объявила стоимость ремонта своих свежих выпущенных складных смартфонов Mix Fold 4 и Mix Flip.

Наибольшие затраты связаны с заменой складных внутренних экранов.

Для замены этого важного компонента на Mix Fold 4 пользователи должны будут заплатить круглую сумму в 3 590 юаней ($497), в то время как внутренний экран Mix Flip оценивается в 1 730 юаней ($240).

Эти цены подчеркивают хрупкость складных дисплеев и потенциальные финансовые последствия случайных повреждений.

Среди других дорогостоящих компонентов стоит выделить материнские платы, стоимость замены которых зависит от конфигурации памяти.

Например, замена материнской платы для модели Mix Fold 4 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища обойдется в 2 880 юаней ($398).

 

В КНР начались продажи новых Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip Xiaomi Mix Fold 4
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