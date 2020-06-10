«ВКонтакте» инвестирует в «Клипы» 1 миллиард рублей

Недавно сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис с названием «Клипы», который по сути является аналогом популярного TikTok.

Между тем в компании рассказали, сколько средств они намерены инвестировать в новый проект. Как сообщили разработчики, они планируют потратить на развитие сервиса порядка 1 млрд рублей.

Эти средства будут направлены на производство уникального концепта, продвижения сервиса, а также на создание программы монетизации для авторов.

ВКонтакте планируют, что им удастся заключить эксклюзивные контракты с известностями, в том числе с ТВ-каналами, киностудиями и авторами.

С некоторыми производителями видеоконтента уже ведут переговоры. Кроме этого, авторам предоставят возможность заработать на своем контенте в «Клипах».

Стоит отметить, что только в первый день запуска проекта «Клипы» оказались интересны 8 млн пользователей, а просмотров было зафиксировано более 100 млн.