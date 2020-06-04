«ВКонтакте» запускает новую видеоплатформу «Клипы»04.06.2020 11:50
Разработчики социальной сети «ВКонтакте» решили создать свой сервис, который сможет составить конкуренцию быстро набравшему популярность TikTok.
Аналогичный последнему сервис получил название «Клипы», а это сервис коротких вертикальных видео. В социальной сети это будет бесконечная лента видео.
В новом приложении есть поддержка разных жестов, в том числе и позволяющих начать запись видео. Кроме этого, можно во время съемки добавить любой из предлагаемых эффектов.
Записанные видео сначала будут показывать друзьям и подписчикам, а для выхода к широкой аудитории будет предлагаться новая рекомендательная платформа.
Сначала в «Клипах» будут только видео от знаменитых личностей, а в дальнейшем предоставят возможность размещать видео всем пользователям.
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