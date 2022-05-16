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Компания VK намерена запустить магазин приложений под названием RuStore

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Магазин приложений для Android-устройств от компании VK получит название RuStore.

Как пишет ТАСС, российская компания подала три заявки на регистрацию товарного знака, все они относятся к магазину RuStore, который должен заработать в ближайшее время.

Товарные знаки на RuStore были поданы 21 и 25 апреля, в заявках указаны три логотипа магазина, один из них выглядит как черно-синий квадрат с тремя папками в центре.

16 мая еще заработал магазин приложений RuMarket. Его разработчиком является АНО «Цифровые платформы», но сразу после запуска магазин подвергся DDos-атаке, из-за чего он работает с перебоями.

RuStore
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