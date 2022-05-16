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Российский магазин приложений NashStore уже доступен для скачивания на Android

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Разработчики открыли возможность скачивания российского магазина приложений Nash Store.

Это отечественный магазин для Android-смартфонов и планшетов, в котором можно будет оплатить платные приложения и скачать программы удаленные из-за санкций из Google Play.

Как пишет разработчик, в магазине приложений Nash Store доступно более 1000 приложений, среди которых банковские клиенты «СберМаркет», «Альфа-Банк» и другие.

После запуска магазина Nash Store, он сразу подвергся хакерской атаки, из-за чего работает в первый день с перебоями.

NashStore
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