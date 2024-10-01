Vivo уже занимается сертификацией складного X Fold4

Компания Vivo активно работает над новым складным смартфоном Vivo X Fold4, который недавно был замечен в базе IMEI. Это открытие указывает на то, что устройство может быть представлено в ближайшем будущем, вероятно, в первом квартале 2025 года.

Согласно предварительной информации, Vivo X Fold4 будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 4 и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Ожидается, что новое устройство предложит улучшенную производительность и удобство использования по сравнению с предыдущей моделью, X Fold3.

В базе DCS также были опубликованы спецификации Vivo X Fold4, и теперь известно, что его номер модели — V2429. Сообщается, что будет представлен только один складной смартфон под этим названием.

Ожидается, что Vivo X Fold4 будет иметь тройную камеру с основным сенсором на 50 мегапикселей, а также объектив-перископ для улучшенной съемки.

Кроме того, смартфон, вероятно, будет поддерживать беспроводную зарядку, как и его предшественники. По предварительным данным, толщина устройства в сложенном состоянии составит около 8 мм, а вес — около 210 граммов.

Другие подробности о проекте пока не раскрываются.

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