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Некоторые смартфоны Vivo уже получили Android 15 и даже раньше Google Pixel

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Vivo неожиданно начала обновлять свои смартфоны до операционной системы Android 15, хотя Google еще не выпустила прошивку для своих устройств Pixel.

Некоторые смартфоны Vivo уже получили Android 15 и даже раньше Google Pixel

Исходный код стабильной версии Android 15 стал доступен разработчикам в начале сентября, а обновления от Google ожидаются с 15 октября.

Тем временем vivo уже начала рассылку новой версии операционной системы для некоторых моделей, включая Vivo X Fold 3 Pro, X100 и iQOO 12. Блогер Ишан Агарвал поделился скриншотом обновления Funtouch OS 15 на базе Android 15.

Презентация новой операционной системы запланирована на 30 сентября, но пользователи уже могут опробовать ее.

Некоторые смартфоны Vivo уже получили Android 15 и даже раньше Google Pixel

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