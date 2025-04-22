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Vivo представила T4 5G с AMOLED-дисплеем 120 Гц и батареей 7300 мАч

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Компания Vivo выпустила в Индии новый смартфон T4 5G, пополнивший линейку устройств серии T. Новинка получила 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 5000 нит.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3 и комплектуется 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем объёмом 256 ГБ формата UFS 2.2. В качестве программной платформы используется Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS 15. Производитель пообещал два крупных обновления Android и три года обновлений системы безопасности.

Vivo T4 5G

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Обе камеры поддерживают съёмку видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду.

Одной из ключевых особенностей устройства стал аккумулятор ёмкостью 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и обратной проводной зарядки 7,5 Вт. Среди других функций — сканер отпечатков пальцев в экране, инфракрасный порт, аудио через USB Type-C и нижний динамик.

Смартфон соответствует стандарту IP65 по защите от пыли и влаги, а также военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Поддерживаются сети 5G, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и две SIM-карты.

Модель весит 199 г и доступна в двух цветах: Emerald Blaze (толщина 7,89 мм) и Phantom Grey (7,93 мм).

Ранее «Астера» сообщала, что cогласно информации инсайдера Маджина Бу, смартфон iPhone 17 Pro, ожидаемый осенью 2025 года, может получить новый цвет корпуса — Sky Blue.

Vivo T4 5G
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