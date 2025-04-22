Инсайдер: iPhone 17 Pro может выйти в новом небесно-голубом цвете Sky Blue

Согласно информации инсайдера Маджина Бу, смартфон iPhone 17 Pro, ожидаемый осенью 2025 года, может получить новый цвет корпуса — Sky Blue. Этот оттенок ранее дебютировал на ноутбуках MacBook Air с чипом M4, представленных в марте текущего года.
По данным источников, близких к цепочке поставок Apple, несколько прототипов iPhone 17 Pro были изготовлены в разных цветах, однако именно небесно-голубой вариант стал основным претендентом на серийное производство. Инсайдер отмечает, что новый оттенок визуально превосходит популярный в прошлом цвет Sierra Blue, использовавшийся в модели iPhone 13 Pro, благодаря яркости и утончённости.
Цвет Sky Blue на MacBook Air описывается как светлый металлический голубой с динамичным градиентом, проявляющимся при изменении освещения. Аналогичный эффект может быть реализован и в корпусе iPhone, изготовленном из титана — материала, который Apple применяет для флагманских моделей.
Ранее компания придерживалась сдержанных тонов для линейки iPhone Pro, включая цвета Natural Titanium, White Titanium, Black Titanium и Desert Titanium — последний также был предсказан Маджином Бу за несколько месяцев до релиза iPhone 16 Pro. Однако часть других его прогнозов, например, относительно сроков выпуска iPad 11, не подтвердилась.
Ранее «Астера» сообщала, что в сети появились рендеры защитного чехла для будущего iPhone 17 Pro, раскрывающие предполагаемые изменения в дизайне задней панели устройства.