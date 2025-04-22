Инсайдер: iPhone 17 Pro может выйти в новом небесно-голубом цвете Sky Blue

Согласно информации инсайдера Маджина Бу, смартфон iPhone 17 Pro, ожидаемый осенью 2025 года, может получить новый цвет корпуса — Sky Blue. Этот оттенок ранее дебютировал на ноутбуках MacBook Air с чипом M4, представленных в марте текущего года.

По данным источников, близких к цепочке поставок Apple, несколько прототипов iPhone 17 Pro были изготовлены в разных цветах, однако именно небесно-голубой вариант стал основным претендентом на серийное производство. Инсайдер отмечает, что новый оттенок визуально превосходит популярный в прошлом цвет Sierra Blue, использовавшийся в модели iPhone 13 Pro, благодаря яркости и утончённости.

Цвет Sky Blue на MacBook Air описывается как светлый металлический голубой с динамичным градиентом, проявляющимся при изменении освещения. Аналогичный эффект может быть реализован и в корпусе iPhone, изготовленном из титана — материала, который Apple применяет для флагманских моделей.

Ранее компания придерживалась сдержанных тонов для линейки iPhone Pro, включая цвета Natural Titanium, White Titanium, Black Titanium и Desert Titanium — последний также был предсказан Маджином Бу за несколько месяцев до релиза iPhone 16 Pro. Однако часть других его прогнозов, например, относительно сроков выпуска iPad 11, не подтвердилась.