Vivo представила бюджетный смартфон Vivo Y200i с АКБ на 6000 мАч и защитой IP64

Компания Vivo представила свой новый бюджетный смартфон Y200i, который имеет некоторые отличительные характеристики. Этот смартфон стоит всего 220 долларов, но при этом имеет большую емкость аккумулятора — 6000 мА·ч.

Кроме того, Y200i оснащен быстрым зарядным устройством мощностью 44 ватта, что является хорошим показателем для устройства этого ценового диапазона.

Y200i также имеет IPS-экран с диагональю 6,72 дюйма и разрешением Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Он также оснащен 50-мегапиксельной камерой, защитой от влаги по стандарту IP64 и имеет компактные размеры 165,7 х 76 х 8 мм при весе 199 граммов.

Новинка представлена в двух конфигурациях: одна с 8 ГБ оперативной памяти, а другая с 12 ГБ, хотя версия с 12 ГБ стоит немного дороже — от 250 долларов.

Встроенная память доступна в двух вариантах: 256 или 512 ГБ. Смартфон работает на базе новой платформы Snapdragon 4 Gen 2, которая обеспечивает неплохую производительность. Кроме того, он использует технологию производства на 4-нм процессе, что делает его очень энергоэффективным.

Недавно в Гонконге дебютировал еще один недорогой смартфон, который по своим характеристикам сможет составить достойную конкуренцию среднебюджетным моделям.