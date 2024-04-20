Umidigi представила бюджетный смартфон Umidigi G9 5G с ценником 100 долларов

В Гонконге был представлен новый смартфон Umidigi G9 5G, который имеет неплохие характеристики и очень низкую цену — 100 долларов.

Он оснащен восьмиядерным чипом Unisoc T765 с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью ядрами Cortex-A55. Вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, этот процессор обеспечивает достаточную производительность.

Umidigi G9 также имеет большой 6,75-дюймовый сенсорный ЖК-экран с частотой обновления 90 Гц.

В верхней части экрана расположен каплеобразный вырез, в котором размещена 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней стороне устройства находится основная камера с разрешением 50 Мп, а также макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает достаточно долгое время автономной работы. При этом корпус смартфона имеет толщину всего 7,9 мм. Операционная система, установленная на Umidigi G9 — Android.