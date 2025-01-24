Vivo, OPPO и Xiaomi запланировали выпуск ультратонких смартфонов с ёмкостными батареями

На мероприятии Samsung Unpacked компания представила новую серию мобильных телефонов Galaxy S25. В конце презентации был неожиданно анонсирован новый телефон — Galaxy S25 Edge.

По информации блогера @DigitalChatStation, Galaxy S25 Edge будет иметь очень тонкий дизайн с экраном размером около 6,7 дюйма и мощный процессор Snapdragon 8 Elite с частотой 4,47 ГГц.

Аккумулятор устройства будет иметь емкость около 3786 мАч, а типичное значение — примерно 3900 мАч. Блогер также отметил, что другие производители, такие как vivo, OPPO и Xiaomi, продолжат выпускать ультратонкие модели в 2025 году с более мощными аккумуляторами, чем у Samsung и Apple.

Кроме того, Apple объявила о выпуске четырех моделей iPhone в этом году, включая iPhone 17 и его версии Pro. Последняя модель, возможно, будет называться Slim или Air, и ее кодовое имя — «Roma».

Недавно @MajinBu также поделился фотографией задней крышки нового iPhone 17, на которой видно горизонтальное расположение камеры.