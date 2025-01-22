Слухи о редизайне камеры в iPhone 17 получили новое подтверждение

Инсайдер под ником Majin Bu опубликовал в соцсети X изображение задней крышки неанонсированной модели iPhone, на котором заметен новый дизайн камеры.

Вместо привычного квадратного блока, новинка может получить вытянутый на всю ширину корпуса овальный модуль, напоминающий камеры Google Pixel.

На снимке виден только один вырез для объектива, в то время как второй, расположенный рядом, предположительно, предназначен для вспышки.

Неясно, какая именно модель будет оборудована такой камерой — предполагается, что это может быть базовый iPhone 17 или его Slim-версия.