Главная » Новости

Слухи о редизайне камеры в iPhone 17 получили новое подтверждение

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Инсайдер под ником Majin Bu опубликовал в соцсети X изображение задней крышки неанонсированной модели iPhone, на котором заметен новый дизайн камеры.

Слухи о редизайне камеры в iPhone 17 получили новое подтверждение

Вместо привычного квадратного блока, новинка может получить вытянутый на всю ширину корпуса овальный модуль, напоминающий камеры Google Pixel.

На снимке виден только один вырез для объектива, в то время как второй, расположенный рядом, предположительно, предназначен для вспышки.

Неясно, какая именно модель будет оборудована такой камерой — предполагается, что это может быть базовый iPhone 17 или его Slim-версия.

Слухи о редизайне камеры в iPhone 17 получили новое подтверждение

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.