Vivo начала предустановку российских приложений на свои смартфоны

Компания Vivo готова на свои смартфоны устанавливать программное обеспечение российских разработчиков.

Китайский производитель уже подготавливает аппараты согласно новому законодательству, в рамках которого на смартфонах должны быть предустановлены приложения российских разработчиков.

Как заявили в пресс-службе Vivo, компания готова поддерживать инициативы, которые позволят сделать продукцию еще комфортнее.

Стоит напомнить, что Vivo на российском рынке смартфонов сейчас одна из самых популярных компаний, и она уже занимает пятое место про продажам.

В декабре 2019 года большим спросом пользовался аппарат Vivo V17, в котором уже установлена 48 Мп основная камера и 32 Мп фронтальная.