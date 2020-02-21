Vivo начала предустановку российских приложений на свои смартфоны

Vivo начала предустановку российских приложений на свои смартфоны21.02.2020 13:48
Компания Vivo готова на свои смартфоны устанавливать программное обеспечение российских разработчиков.
Китайский производитель уже подготавливает аппараты согласно новому законодательству, в рамках которого на смартфонах должны быть предустановлены приложения российских разработчиков.
Как заявили в пресс-службе Vivo, компания готова поддерживать инициативы, которые позволят сделать продукцию еще комфортнее.
Стоит напомнить, что Vivo на российском рынке смартфонов сейчас одна из самых популярных компаний, и она уже занимает пятое место про продажам.
В декабре 2019 года большим спросом пользовался аппарат Vivo V17, в котором уже установлена 48 Мп основная камера и 32 Мп фронтальная.
Просмотры:Метки: Vivo