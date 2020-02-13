Vivo в России вошла в ТОП-5 по продажам на рынке смартфонов

На российском рынке четвертый квартал прошлого года для китайской компании Vivo оказался очень удачным.

По данным исследовательской компании Canalys, китайский производитель смартфонов увеличил свою долю в несколько раз и попал в ТОП-5 самых популярных производителей.

В конце 2018 года доля продаж Vivo в России составляла 0,4%, а в конце прошлого года этот показатель уже был 4%.

Такой рост обеспечило расширение модельного ряда смартфонов. В отчетный период самым популярным аппаратом стал Vivo Y91C с большим экраном и батареей на 4050 мАч.

В декабре 2019 года большим спросом пользовался аппарат Vivo V17, в котором уже установлена 48 Мп основная камера и 32 Мп фронтальная.

Также в этом смартфоне установлен NFC датчик и аккумулятор на 4500 мАч.