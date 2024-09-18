Видеохостинг Rutube запустил новую модель монетизации контента

RUTUBE анонсировал новую модель монетизации, которая будет учитывать просмотры не только на самом сервисе, но и в Видеосети, охватывающей множество сайтов.

Это позволит авторам сохранять свою аудиторию и зарабатывать на рекламе, включая нативную рекламу от брендов.

Теперь авторы смогут получать больше дохода, рекламодатели — доступ к широкой аудитории, а владельцы сайтов, использующие плеер RUTUBE, будут получать релевантный контент и доход от рекламы.

Недавно также стало известно, что VK Видео запускает новую программу монетизации для авторов контента.