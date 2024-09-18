VK Видео запускает новую программу монетизации для авторов контента

Платформа VK Видео объявила о запуске новой программы монетизации, которая позволит авторам оригинального контента получать от 50 до 80% дохода от рекламы, показываемой в их видеороликах. Программа будет работать по модели Revenue Share и учитывает мнения блогеров.

С 23 сентября доступ к программе смогут получить все авторы, у которых есть более 5 000 подписчиков в сообществе ВКонтакте. Монетизация распространяется на оригинальные видео продолжительностью более двух минут, при этом контент не должен нарушать авторские права.

В сентябре к программе подключатся около 70 000 авторов, включая новых создателей и участников старой программы. VK отмечает рост аудитории и переход блогеров с других платформ, подчеркивая важность поддержки авторов через возможность заработка.

После подачи заявки и прохождения модерации авторы смогут начать получать доход от рекламы в своих видео. Выплаты будут производиться в течение 20 дней после окончания месяца. Команда VK Видео будет внимательно следить за отзывами и продолжать развивать программу.