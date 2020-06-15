В WhatsApp заработали денежные переводы

Facebook систему перевода денег в мессенджере WhatsApp тестировала несколько месяцев, причем для использования сервиса у пользователя должен быть кошелек Facebook Pay.

Facebook Pay это собственная платежная система компании Facebook, которая работает с картами Visa или MasterCard, а теперь новыми возможностями платежной системы могут воспользоваться пользователи, зарегистрированные в WhatsApp.

Пока платежный сервис доступен только в Бразилии. Для обычных пользователей он является полностью бесплатным, но юридические лица за транзакцию должны заплатить 3,99% от суммы перевода.

Стоит отметить, что платежный сервис несколько месяцев тестировали в Индии, но первой страной, где его запустили стала Бразилия.

Предположительно, в Индии сервис пока не работает потому что еще не все вопросы решены с местным регулятором.