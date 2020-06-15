В WhatsApp заработали денежные переводы

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.12 EUR/RUB: 78.52 BTC/USD: 8756.9

15 июля : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

В WhatsApp заработали денежные переводы

15.06.2020 20:43

Facebook систему перевода денег в мессенджере WhatsApp тестировала несколько месяцев, причем для использования сервиса у пользователя должен быть кошелек Facebook Pay.
Facebook Pay это собственная платежная система компании Facebook, которая работает с картами Visa или MasterCard, а теперь новыми возможностями платежной системы могут воспользоваться пользователи, зарегистрированные в WhatsApp.

Пока платежный сервис доступен только в Бразилии. Для обычных пользователей он является полностью бесплатным, но юридические лица за транзакцию должны заплатить 3,99% от суммы перевода.

Стоит отметить, что платежный сервис несколько месяцев тестировали в Индии, но первой страной, где его запустили стала Бразилия.

Предположительно, в Индии сервис пока не работает потому что еще не все вопросы решены с местным регулятором.

Новая функция поиска появится в WhatsApp

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги