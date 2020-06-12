Новая функция поиска появится в WhatsApp

Самый популярный в мире мессенджер каждый месяц получает новые функции, которые не только расширяют возможности сервиса, но и делают его значительно удобнее.

По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp сейчас тестируют поиск сообщений в чатах по дате.

Сейчас в сервисе есть функция поиска сообщений, но он не всегда позволяет найти нужный пост.

Возможность поиска по дате позволит существенно ускорить поиск в чате.

Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.