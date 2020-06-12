Новая функция поиска появится в WhatsApp

Новая функция поиска появится в WhatsApp12.06.2020 17:19
Самый популярный в мире мессенджер каждый месяц получает новые функции, которые не только расширяют возможности сервиса, но и делают его значительно удобнее.
По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp сейчас тестируют поиск сообщений в чатах по дате.
Сейчас в сервисе есть функция поиска сообщений, но он не всегда позволяет найти нужный пост.
Возможность поиска по дате позволит существенно ускорить поиск в чате.
Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
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