В Volkswagen нашли способ ставить на машины искусственный интеллект ChatGPT

На выставке CES в Лас-Вегасе Volkswagen представит новую систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием ChatGPT, которая будет интегрирована в голосовой помощник IDA и доступна на нескольких моделях автомобилей уже в этом году.

ChatGPT — это чат-бот, основанный на ИИ, который будет обогащать разговоры с автомобилем и давать умные ответы на вопросы владельцев.

Volkswagen утверждает, что система не будет иметь доступ к данным автомобиля и будет обеспечивать безопасность пользователей.

Первое внедрение ChatGPT запланировано на европейских рынках в начале 2024 года.