В Volkswagen нашли способ ставить на машины искусственный интеллект ChatGPT

На выставке CES в Лас-Вегасе Volkswagen представит новую систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием ChatGPT, которая будет интегрирована в голосовой помощник IDA и доступна на нескольких моделях автомобилей уже в этом году.
ChatGPT — это чат-бот, основанный на ИИ, который будет обогащать разговоры с автомобилем и давать умные ответы на вопросы владельцев.
Volkswagen утверждает, что система не будет иметь доступ к данным автомобиля и будет обеспечивать безопасность пользователей.
Первое внедрение ChatGPT запланировано на европейских рынках в начале 2024 года.
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