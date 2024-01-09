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В Volkswagen нашли способ ставить на машины искусственный интеллект ChatGPT

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

На выставке CES в Лас-Вегасе Volkswagen представит новую систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием ChatGPT, которая будет интегрирована в голосовой помощник IDA и доступна на нескольких моделях автомобилей уже в этом году.

ChatGPT — это чат-бот, основанный на ИИ, который будет обогащать разговоры с автомобилем и давать умные ответы на вопросы владельцев.

Volkswagen утверждает, что система не будет иметь доступ к данным автомобиля и будет обеспечивать безопасность пользователей.

Первое внедрение ChatGPT запланировано на европейских рынках в начале 2024 года.

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