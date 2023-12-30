Компания LivingAI запустила робота-тамагочи AIBI с подключением к ChatGPT

Компания LivingAI представила свой новый продукт — карманного робота-тамагочи с подключением к ChatGPT, который получил название AIBI.

Это устройство поддерживает голосовой интерфейс и может выполнять различные функции, такие как установка будильников, создание напоминаний и предоставление информации о погоде.

AIBI также способен проводить диалог с пользователем и, если ему задают сложный вопрос, он обращается к чат-боту для получения ответа.

Робот-тамагочи оснащен встроенной камерой и ИИ-алгоритмом, который позволяет ему распознавать своего владельца. Он также имеет радар, который обнаруживает присутствие человека, и три микрофона для распознавания речи.

Одна из важных функций AIBI — роль виртуального питомца. Пользователю предстоит кормить робота, укладывать его спать и успокаивать. Это добавляет интерактивности и заботы в использование устройства.

AIBI представляет собой уникальное сочетание технологий и интерактивности, предоставляя пользователям возможность взаимодействовать с роботом-тамагочи и использовать его в различных сферах жизни.