В версии WhatsApp для компьютеров появилась функция голосовых и видеозвонков

В версии WhatsApp для компьютеров появилась функция голосовых и видеозвонков05.03.2021 01:00
Разработчики WhatsApp принялись расширять возможности настольной версии мессенджера.
Ранее функционал клиента для компьютеров был очень сильно ограничен, так как позволялось только отправлять и читать сообщения.
Теперь владельцы компьютеров Mac и Windows с десктопного приложения могут совершать голосовые и видеозвонки.
Причем новые функции работают как в портретном, так и альбомном режиме. К тому же звонки всегда открываются поверх остальных окон.
Новые режимы тестировались с конца прошлого года, и несколько месяцев режимы находились в бета-тесте, тогда как сейчас они стали доступны для всех пользователей.
В дальнейшем разработчики планируют включить в настольную версию WhatsApp групповые голосовые и видеозвонки.
При отказе от новых правил WhatsApp запретит своим пользователям отправлять сообщения
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