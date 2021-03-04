В версии WhatsApp для компьютеров появилась функция голосовых и видеозвонков

Разработчики WhatsApp принялись расширять возможности настольной версии мессенджера.

Ранее функционал клиента для компьютеров был очень сильно ограничен, так как позволялось только отправлять и читать сообщения.

Теперь владельцы компьютеров Mac и Windows с десктопного приложения могут совершать голосовые и видеозвонки.

Причем новые функции работают как в портретном, так и альбомном режиме. К тому же звонки всегда открываются поверх остальных окон.

Новые режимы тестировались с конца прошлого года, и несколько месяцев режимы находились в бета-тесте, тогда как сейчас они стали доступны для всех пользователей.

В дальнейшем разработчики планируют включить в настольную версию WhatsApp групповые голосовые и видеозвонки.