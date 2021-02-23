При отказе от новых правил WhatsApp запретит своим пользователям отправлять сообщения

При отказе от новых правил WhatsApp запретит своим пользователям отправлять сообщения24.02.2021 01:21
WhatsApp несмотря на все недовольство пользователей не собирается отказываться от задуманного.
С 15 мая в мессенджере начнут постепенно настаивать на новое соглашение конфиденциальности.
Новый процесс намерены растянуть на несколько недель, и в это период будут органичен функционал мессенджера.
Пользователи будут получать уведомления и звонки, но не смогут читать и отправлять сообщения из приложения.
Если пользователь в итоге так и не согласится с новыми правилами использования WhatsApp, то его аккаунт будет удален.
Напомним, новые правила хотели внедрить еще 8 февраля, но они негативно были восприняты пользователями, а часть из них сразу перешла на использование других мессенджеров.
Так только за трое суток в Telegram было зарегистрировано 25 млн. новых пользователей
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