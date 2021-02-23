При отказе от новых правил WhatsApp запретит своим пользователям отправлять сообщения

WhatsApp несмотря на все недовольство пользователей не собирается отказываться от задуманного.

С 15 мая в мессенджере начнут постепенно настаивать на новое соглашение конфиденциальности.

Новый процесс намерены растянуть на несколько недель, и в это период будут органичен функционал мессенджера.

Пользователи будут получать уведомления и звонки, но не смогут читать и отправлять сообщения из приложения.

Если пользователь в итоге так и не согласится с новыми правилами использования WhatsApp, то его аккаунт будет удален.

Напомним, новые правила хотели внедрить еще 8 февраля, но они негативно были восприняты пользователями, а часть из них сразу перешла на использование других мессенджеров.

Так только за трое суток в Telegram было зарегистрировано 25 млн. новых пользователей