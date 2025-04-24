В УрФУ откроется центр диагностики рака с помощью ядерных технологий

На базе Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге создан Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), который займется диагностикой онкологических заболеваний на молекулярном уровне. Как сообщил первый проректор вуза Сергей Кортов, технический запуск оборудования уже произведён, в настоящее время проходит процедура лицензирования. Центр создан при участии Свердловского онкодиспансера и Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ожидается, что лицензирование завершится к 1 сентября, после чего учреждение начнёт приём пациентов. Новый центр позволит выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, в том числе опухоли размером в несколько миллиметров, а также определять степень их активности. Это даст возможность медикам более точно планировать лечение.

Ключевой особенностью центра станет полный цикл работы: от производства радиофармпрепаратов до их клинического применения. Для этого в УрФУ установлен циклотрон TR-24, способный генерировать широкий спектр радионуклидов. Это не только улучшит диагностику рака, но и расширит возможности в выявлении других сложных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и врожденный гиперинсулизм.

ПЭТ-центр будет выполнять не только медицинскую, но и научную функцию. Здесь планируется использовать искусственный интеллект для анализа снимков и разрабатывать новые методы диагностики. Также учёные УрФУ займутся созданием приборов для ядерной медицины, используя собственные базы данных для обучения нейросетей.