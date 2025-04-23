В России начали пилотный проект по производству высокочистого оксида алюминия

ФИЦ «Институт катализа СО РАН» совместно с топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» приступили к реализации пилотного проекта по разработке отечественной технологии получения высокочистого оксида алюминия. В настоящее время этот материал не производится в России и импортируется из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе научного центра по итогам V Российского конгресса «Роскатализ».

Высокочистый оксид алюминия используется в таких отраслях, как оптика, микроэлектроника, керамическое производство и химическая промышленность — в частности, как носитель катализаторов. Разработка направлена на создание конкурентоспособного продукта на основе российского сырья с применением метода нитратно-аммиачного переосаждения.

Процесс включает растворение технического гидроксида алюминия в азотной кислоте с последующим осаждением аммиаком, в результате чего образуется псевдобемит. После прокаливания он превращается в оксид алюминия высокой чистоты. В качестве побочного продукта получается раствор аммиачной селитры, который может быть использован как удобрение в сельском хозяйстве.

По словам ведущего инженера-технолога Павла Рувинского, наработки советского периода стали основой для разработки метода на современном технологическом уровне. В настоящее время завершается выпуск опытных партий материала и ведётся работа по созданию пилотной установки, необходимой для перехода к промышленному производству. Ученые также отрабатывают методы формования оксида алюминия в носители катализаторов для применения в процессах реформинга и дегидрирования.