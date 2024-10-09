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В Турции также решили ограничить доступ к мессенджеру Discord

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Власти Турции заблокировали доступ к мессенджеру Discord, приняв решение в ночь с 8 на 9 октября 2024 года. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что это необходимо для защиты молодежи от «криминально вредных публикаций» в интернете.

Суд постановил удалить все публикации с платформы и заблокировать доступ к ней из Турции. Причиной блокировки стали обвинения в нарушении местного закона о регулировании интернет-вещания, в частности, в подталкивании к самоубийству, пропаганде педофилии и содействии употреблению наркотиков.

Турция приняла эти меры после аналогичного решения в России, где Discord был заблокирован 8 октября.

Роскомнадзор также требовал удалить запрещенные материалы, но просьбы не были выполнены, а еще компания не выплатила штрафы за неудаление противоправной информации.

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