В Турции также решили ограничить доступ к мессенджеру Discord

Власти Турции заблокировали доступ к мессенджеру Discord, приняв решение в ночь с 8 на 9 октября 2024 года. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что это необходимо для защиты молодежи от «криминально вредных публикаций» в интернете.

Суд постановил удалить все публикации с платформы и заблокировать доступ к ней из Турции. Причиной блокировки стали обвинения в нарушении местного закона о регулировании интернет-вещания, в частности, в подталкивании к самоубийству, пропаганде педофилии и содействии употреблению наркотиков.

Турция приняла эти меры после аналогичного решения в России, где Discord был заблокирован 8 октября.

Роскомнадзор также требовал удалить запрещенные материалы, но просьбы не были выполнены, а еще компания не выплатила штрафы за неудаление противоправной информации.