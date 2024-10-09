Главная » Новости

В Роскомнадзоре заблокировали доступ к Discord

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord, сославшись на нарушение российского законодательства. По информации регулятора, платформа не удаляла материалы, что мешает борьбе с преступностью, связанной с использованием сервиса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что власти вынуждены были прибегнуть к блокировке из-за отказа Discord соблюдать российские законы и диалог с регулятором.

Ранее Discord уже подвергался штрафам за неудаление запрещенных материалов.

В конце сентября суд назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей, ставший вторым административным делом против сервиса. Вдобавок, пользователи сообщали о сбоях в работе платформы, особенно 8 октября.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.