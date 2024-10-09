В Роскомнадзоре заблокировали доступ к Discord

Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord, сославшись на нарушение российского законодательства. По информации регулятора, платформа не удаляла материалы, что мешает борьбе с преступностью, связанной с использованием сервиса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что власти вынуждены были прибегнуть к блокировке из-за отказа Discord соблюдать российские законы и диалог с регулятором.

Ранее Discord уже подвергался штрафам за неудаление запрещенных материалов.

В конце сентября суд назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей, ставший вторым административным делом против сервиса. Вдобавок, пользователи сообщали о сбоях в работе платформы, особенно 8 октября.