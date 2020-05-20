Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek

Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek20.05.2020 22:21
Китайская компания Huawei официально объявила о намерении использовать в своих смартфонах не фирменные процессоры Kirin, а продукцию компании MediaTek.
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Первым таким смартфоном стала новинка Х10, представленная сегодня. В этой модели уже заявлен новый процессор MediaTek.
Ранее уже были слухи, что Huawei будет использовать сторонние процессоры вместо собственных.
Использование последних усложняется санкциями со стороны США, ведь некоторые детали в процессорах невозможно заменить.
Впрочем, в недорогих моделях смартфонах Honor и Huawei уже давно используются MediaTek, а вот среднебюджетные аппараты с такими процессорами могут появитmся уже до конца года.
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