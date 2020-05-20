Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek

Китайская компания Huawei официально объявила о намерении использовать в своих смартфонах не фирменные процессоры Kirin, а продукцию компании MediaTek.

Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.

Первым таким смартфоном стала новинка Х10, представленная сегодня. В этой модели уже заявлен новый процессор MediaTek.

Ранее уже были слухи, что Huawei будет использовать сторонние процессоры вместо собственных.

Использование последних усложняется санкциями со стороны США, ведь некоторые детали в процессорах невозможно заменить.

Впрочем, в недорогих моделях смартфонах Honor и Huawei уже давно используются MediaTek, а вот среднебюджетные аппараты с такими процессорами могут появитmся уже до конца года.