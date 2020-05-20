Представлен новый 5G-смартфон Honor X10

Honor X10 5G стал самым доступным смартфоном бренда с поддержкой сетей пятого поколения. Купить представленный смартфон можно будет с 26 мая по цене от 270 долларов.

Китайская компания представила свой новый безрамочный смартфон, в котором применили выдвижную фронтальную камеру и установили фирменный процессор Kirin 820 5G.

В основе этого чипа лежит четыре ядра Cortex-A76 и четыре Cortex-A55. Графический ускоритель используется Mali-G57 MP6, а также в процессоре встроен 5G модем.

Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий. Его разрешение составляет 2400х1080 пикселей, причем частота обновление дисплея 90 Гц.

Фронтальная камера расположена в выдвижном модуле, выезжающем из верхней части смартфона.

Сканер отпечатка пальца в новинке разместили на боковой грани, а на тыльной стороне установили большой прямоугольный блок с тремя датчиками и светодиодной фотовспышкой.

Фронтальная камера смартфона 16 Мп, а основная камера оснащена 48 Мп датчиком Sony IMX600. Также есть 8 Мп сенсор с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп камера для определения глубины сцены.

В смартфоне установили USB Type-C для зарядки батареи ёмкостью 4300 мАч и есть поддержка 22,5-ваттной подзарядки.

Размеры Honor X10 5G: 163,7х76,5х8,8 мм, вес — 203 г. Работает новинка под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1.

В продаже будет три версии — базовая 6/64 ГБ за которую покупателю придется заплатить 270 долларов, а также 6/128 ГБ и 8/128 ГБ, оценные в 310 и 340 долларов соответственно.