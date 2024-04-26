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В сети засветился Microsoft Surface 6 на базе нового Snapdragon X Elite

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Благодаря новому процессору от Qualcomm, ноутбук может стать настолько же мощным и автономным, как MacBook Pro с процессором M3 Pro.

Первым ноутбуком, оснащенным Snapdragon X Elite, будет Microsoft Surface 6, о чем свидетельствуют его появление в GeekBench. Устройство было обозначено кодовым именем OEMBR OEMBR и продемонстрировало свои возможности в однопоточном и многопоточном режимах.

Производительность ноутбука оказалась очень близкой к Apple MacBook Pro 16, особенно в многопоточном режиме с процессором M3 Pro.

По результатам теста, Surface 6 достиг 2745 очков в однопоточном и 14 078 баллов в многопоточном режиме. Для сравнения, Apple M3 Pro показал результаты 3112 и 15 282 баллов соответственно.

В описании указано, что использовалась «сбалансированная» схема питания. Таким образом, с должным охлаждением в режиме «Производительность», Surface 6 может продемонстрировать еще более высокие результаты, приближаясь к возможностям MacBook Pro 2024.

Процессор Qualcomm Snapdragon X Plus представлен официально

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