Процессор Qualcomm Snapdragon X Plus представлен официально

Qualcomm представила свою последнюю разработку — процессор Snapdragon X Plus с мощным нейроблоком. Этот чип является упрощенной версией флагманского Snapdragon X Elite.

Snapdragon X Plus основан на процессорных ядрах Oryon и производится по 4-нм техпроцессу. Он предлагает аналогичную производительность и функции нейроблока NPU, который отвечает за обработку задач искусственного интеллекта, включая генерацию аудио-, видео- и текстового контента.

Этот 10-ядерный чипсет работает с пиковой частотой до 3,4 ГГц и не имеет функции турбобуста. Он обладает 42 МБ кеш-памяти и поддерживает ОЗУ стандарта LPDDR5X-8448 объемом до 64 ГБ, а также накопители M.2 PCI-E 4.0 NVMe.

Одной из главных преимуществ Snapdragon X Plus является его энергоэффективность: он обеспечивает на 37% большую производительность по сравнению с конкурентами при сниженном энергопотреблении на 54%. Например, производительность видеоядра чипсета составляет 3,8 Тфлопс, что сопоставимо с мощностью игровой консоли Xbox Series X.

Однако самым впечатляющим аспектом Snapdragon X Plus является его нейровычислительный блок NPU, который обеспечивает производительность до 45 TOPS. Это превышает требования Microsoft для работы локального ИИ-помощника Copilot (40 TOPS) и существенно превосходит новейшие чипы конкурентов, такие как Intel Core Ultra (10 TOPS) и AMD Ryzen 8040 (16 TOPS).

Snapdragon X Plus поддерживает вывод изображения на три монитора с разрешением 4K при 60 Гц и имеет аппаратное кодирование/декодирование видео в формате AV1 в режиме 4K HDR. Встроенный модем Snapdragon X65 позволяет использовать сети пятого поколения (5G), а также модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 LE.

Первые ноутбуки на базе Snapdragon X Plus, работающие под управлением операционной системы Windows на архитектуре ARM, ожидаются на мероприятии COMPUTEX 2024 уже этим летом. Эти устройства предложат высокую производительность и расширенные возможности искусственного интеллекта, делая их привлекательным выбором для пользователей, которым требуется мощный и энергоэффективный ноутбук.