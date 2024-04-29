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В Сети представлено новое фото макетов всех iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 171 Опубликовано

Китайский инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, которые, предположительно, изображают все четыре модели линейки iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Однако неясно, являются ли эти фотографии реальными смартфонами или макетами.

В Сети представлено новое фото макетов всех iPhone 16

На фотографиях указаны размеры экранов каждой модели, которые составляют 6,1, 6,7, 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Таким образом, профессиональные модели предполагаемого iPhone 16 будут иметь больший размер по сравнению с базовыми моделями.

Что касается дизайна, то iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max не отличаются от предыдущих моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, за исключением возможности сравнения их визуально. Однако у iPhone 16 и iPhone 16 Plus изменится дизайн блока камеры.

Если Apple будет придерживаться обычного графика выпуска новых моделей iPhone, то предполагается, что эти новинки будут представлены в сентябре 2024 года.

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