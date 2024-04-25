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Инсайдер DuanRui продемонстрировал муляжи четырех новых iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Инсайдер с ником DuanRui поделился эксклюзивными фотографиями всех четырех моделей iPhone 16, вызвав оживленный интерес среди поклонников Apple.

Инсайдер DuanRui продемонстрировал муляжи четырех новых iPhone 16

По всей видимости, эти муляжи были созданы производителями чехлов и аксессуаров для подготовки к предстоящей осенней презентации компании.

Как обычно, китайские производители чехлов начинают выпускать свою продукцию задолго до официального запуска новых моделей iPhone.

Инсайдер DuanRui продемонстрировал муляжи четырех новых iPhone 16

На фотографиях можно увидеть, что все четыре варианта iPhone 16 представлены в разных размерах. Напомним, что в линейке будут модели iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max с разными диагоналями экраном.

Стоит отметить, что эти фотографии вновь демонстрируют измененную камеру на задней панели у iPhone 16/iPhone 16 Plus.

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