В Сети появилось первое видео с распаковкой клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro в белом цвете

Первое видео с распаковкой Magic Keyboard для iPad Pro в белом появилось в Интернете, что дает первое реальное представление о том, на что похож новый полностью белый аксессуар.

YouTube-канал Michaelangelo’s Tech оказался среди немногих счастливчиков, которым удалось заполучить Magic Keyboard в белом цвете раньше, чем ожидалось, что позволило быстро взглянуть на перекрашенный аксессуар. Но у блогера не было под рукой 12,9-дюймового iPad Pro, чтобы посмотреть, как выглядит подсветка за белыми клавишами.

Что касается белой отделки, блогер сказал, что «похоже, что она может испачкаться», но ему «интересно посмотреть, как она будет держаться».

Весной 2020 года Apple представила Magic Keyboard для iPad Pro, которая похожа на Smart Keyboard для iPad, но со встроенным трекпадом для лучшей навигации с помощью курсора. Первоначально она был доступна только в черном цвете, но теперь Apple предлагает дополнительный вариант белого цвета вместе со своими последними моделями iPad Pro.

Клавиатура Magic Keyboard для 11-дюймового iPad Pro‌‌‌ стоит 299 долларов, а Magic Keyboard для 12,9-дюймового iPad Pro‌‌‌ — 349 долларов. Аксессуар можно приобрести в интернет-магазине Apple с раскладками для более чем 30 языков.

Как ранее писала astera.ru, на выходных пользователь Reddit получил свой 12,9-дюймовый iPad Pro M1 раньше, задолго до официальной даты запуска 21 мая и даже отмены эмбарго на прессу в отношении новых моделей.