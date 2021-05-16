Первый покупатель уже получил заказанный iPad Pro на M1

За несколько дней ожидаемого старта продаж и снятия запрета на официальные обзоры, один из покупателей уже получил заказанный 12,9-дюймовый M1 iPad Pro.

Пользователь с Reddit под ником PeterDragon50 уже получил свой 12,9-дюймовый iPad Pro‌ через розничного продавца Nebraska Furniture Mart. Он сообщил, что магазин прислал уведомление о том, что его iPad готов к вывозу. Это произошло несмотря на то, что планшет еще не был официально выпущен Apple. Apple заявляет, что новые iPad Pro и M1 iMac будут доступны во второй половине мая, скорее всего, 21 мая.

Официальные обзоры iPad Pro на базе M1 еще не опубликованы, поэтому многие задаются вопросом о первых впечатлениях и мыслях у покупателя. По словам покупателя, новый мини-светодиодный дисплей Liquid Retina XDR впечатляет глубоким черным цветом и цветами, которые «определенно соответствуют качеству Apple». Были опубликованы два видеоролика (второй), на которых 12,9-дюймовый iPad Pro воспроизводит HDR-контент.

Наряду с изображениями и видео нового iPad Pro были также опубликованы результаты тестов Antutu, показывающие, что новый iPad Pro работает значительно быстрее, чем прошлогодняя модель. Результаты Geekbench, опубликованные ранее на этой неделе, также показали, что новый iPad на 50% быстрее, чем предыдущее поколение.

Некоторые клиенты, разместившие предварительные заказы на новый iPad Pro 30 апреля, начали замечать, что статус их заказа переключается на «Доставка», а не «Подготовка к отправке». Новый iPad Pro‌ оказался успешным на первых порах, и предполагаемые даты доставки уже сдвинулись на середину июля.