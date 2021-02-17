В сети появилось первое качественное изображение нового iPhone 13

В сети появилось первое качественное изображение нового iPhone 1317.02.2021 10:39
В последнее время о новых iPhone 13 появляется немало сообщений, на основе которых уже подготовили первое качественное изображение новинки.
По предварительным данным, смартфоны нового поколения будут представлены этой осенью, хотя слухи о дате презентации разные.
Итак, в сети показали iPhone 13 на первом качественном изображении, где демонстрируют аппарат с измененным дизайном, затрагивающим в основном блок основной камеры.
Согласно последним данным, весь блок основной камеры смартфона будет иметь затемнённое общее защитное стекло, в то время как у актуальной модели каждый объектив выступает по отдельности.
Кроме этого, в смартфоне фронтальная камера расположится немного выше за счет уменьшения выреза.
Также смартфонам приписывают подэкранный сканер отпечатков пальцев, то есть от кнопки Home в новых iPhone 13 откажутся.
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