В сети появились новые подробности о грядущих смартфонах iPhone, и как оказалось, в IPhone 13 появится функция, которая уже несколько лет присутствует в смартфонах на Android.

В частности, смартфон IPhone 13 получит Android-функцию всегда включенного дисплея Always-On Display.

Так, на экраны устройств появится возможность выводить часы, иконки уведомлений или индикатор заряда батареи.

Кроме этого, источник подтверждает, что в моделях нового поколения вырез вверху экрана станет меньше, а сам экран будет иметь поддержку частоты обновления 120 Гц.

От этого нововведения в iPhone 12 компания отказалась, так как функция могла бы потреблять слишком много заряда батареи.

Среди других известных подробностей стоит отметить улучшенные камеры, а также появление автоматического режима астрофотографии и режима портретной видеосъемки.