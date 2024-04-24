В сети появились подробности о следующей линейке Xiaomi 15

Китайская технологическая компания Xiaomi недавно анонсировала свою новую флагманскую модель смартфона Xiaomi 14 Ultra. Однако сейчас появились свежие утечки, раскрывающие больше подробностей о следующей серии Xiaomi 15.

Ожидается, что компания представит серию Xiaomi 15 примерно к концу текущего года. Бренд в настоящее время работает над предстоящими флагманскими устройствами и проводит испытания с новыми камерами.

Предположительно, в составе серии будет представлен новый перископический сенсор с разрешением 50 мегапикселей. Кроме того, информатор добавил, что компания даже тестирует телеобъектив с высоким увеличением для этой серии.

По данным Digital Chat Station, модели Xiaomi 15 будут оснащены процессором Qualcomm SM8750, который, вероятно, является кодовым названием системы на чипе Snapdragon 8 Gen 4.

Что касается других характеристик, то в Xiaomi 15 ожидается 6,36-дюймовый плоский дисплей, а также встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем.