В сети показали «живое» фото Huawei P40 Pro

Huawei планирует провести презентацию Huawei P40 и P40 Pro 26 марта, но пока не известно, будут ли смартфоны представлены публично или их покажут на онлайн-презентации без приглашённых журналистов.

Про камерофоны известно уже достаточно много. Так, в них установят флагманский процессор Kirin 990 и 5G модем, а оперативной памяти в Huawei P40 Pro будет до 12 ГБ.

Ранее еще сообщалось, что Huawei P40 и P40 Pro получат поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 и 40 Вт соответственно.

Сегодня в Сети была опубликована «живая» фотография смартфона Huawei P40 Pro. На снимке можно увидеть загнутый по краям экран и вырез под двойную фронтальную камеру.

Пока никто из инсайдеров не подтвердил снимок, и возможно на фотографии другой смартфон.