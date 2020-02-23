Смартфон Huawei P40 Pro получить супербыстрый Wi-Fi 6+

Wi-Fi 6 это переименованный стандарт 802.11ax. В 2016 году организация Wi-Fi Alliance решила упростить название поколений Wi-Fi и прейти к более понятным для людей обозначениям.

Таким образом, современный стандарт получил логическое название Wi-Fi 6.

В текущем году производители смартфонов начали выпускать аппараты уже с новым стандартом, который способен обеспечить до 1200 Мбит/с.

В китайской компании Huawei уверены, что это не предел по скорости поэтому в Huawei P40 Pro применят Wi-Fi 6+, который обеспечит более 1200 Мбит/с.

Пока неизвестно насколько Wi-Fi 6+ будет быстрее чем Wi-Fi 6, но скорее всего Huawei вынуждена выпустить и роутер с поддержкой Wi-Fi 6+.