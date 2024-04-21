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В сети показали видео с разборкой флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

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В сети опубликовали видеоролик с разборкой нового флагманского смартфона от компании Huawei.

Видео было опубликовано китайским блогером, который разобрал Huawei Pura 70 Ultra и показал, как устроена основная камера аппарата, и как работает его выдвижной объектив.

Стоит отметить, что несмотря на подвижные элементы, в Huawei Pura 70 Ultra реализована защита от воды и пыли по стандарту IP68, и это первый аппарат такого класса с таким сложным элементом и такой высокой защитой от влаги.

Напомним, Huawei Pura 70 Ultra создан на базе процессора Kirin 9010, который в 2024 году нельзя назвать самым производительным. В тестах его производительность больше соответствует SoC, таким как Snapdragon 888 и Dimensity 8200.

 

 

Huawei Huawei Pura 70 Ultra
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